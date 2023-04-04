رسالة ميدو لجماهير الإسماعيلي بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة لجماهير الإسماعيلي بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن جماهير الإسماعيلي يجب أن تصبر على المدير الفني حمزة الجمل

وتمنح الثقة للفريق خاصة أن موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب مازال صعباً.



وأشار إلى أن الإسماعيلي مازالت أمامه مباريات عديدة يستطيع أن يقتنص من خلالها النقاط للبقاء بالدوري.

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