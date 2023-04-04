شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الطلائع وأهلى طرابلس اليوم الثلاثاء فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الطلائع مع نظيره أهلى طرابلس الليبى باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

طاقم تحكيم أردنى لمباراة الطلائع وأهلى طرابلس

اختارت لجنة الحكام فى البطولة طاقم تحكيم أردنى لإدارة المباراة ، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف، ومحمد عرفة حكماً رابعاً، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.

المواجهات المباشرة تؤهل الطلائع للظهور فى البطولة العربية

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط.

الطلائع يشارك للمرة الثالثة فى البطولة العربية

ويشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

من ينتظر الفائز من الطلائع وأهلى طرابلس؟

يلتقي الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

الطلائع بطل السوبر المصري

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.