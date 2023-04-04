شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الثانى فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج مباريات اليوم التانى من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والتى تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة والتى تأهل 4 أندية لدور السادس عشر .

وجاءت النتائج كالتالي :

_ فوز سينرجى على أون اف ام سبورتس بنتيجة 1/0 .

_ فوز دى ام سى على بريزينتيشن بركلات الترجيح 7/6 بعد أنتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 2/2.

_ فوز انتراكتيف على تذكرتى بنتيجة 3/0.

_ فوز اون تى فى على اكسلانت بنتيجة 3/1 .

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت مساء أمس الأحد، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة.