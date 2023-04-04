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تعرف على نتائج اليوم الثانى فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب الجزيرة

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج مباريات اليوم التانى من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والتى تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة والتى تأهل 4 أندية لدور السادس عشر . 

 

وجاءت النتائج كالتالي : 

 

_ فوز سينرجى على أون اف ام سبورتس بنتيجة 1/0 . 

_ فوز دى ام سى على بريزينتيشن بركلات الترجيح 7/6 بعد أنتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 2/2. 

_ فوز انتراكتيف على تذكرتى بنتيجة 3/0. 

_ فوز اون تى فى على اكسلانت بنتيجة 3/1 .

 

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت مساء أمس الأحد، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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