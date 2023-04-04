شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي كأس مصر 2022 بين الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022 ، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

وأخطر اتحاد الكرة الأهلي وبيراميدز بتسديد مبلغ 40 ألف دولار على من يرغب في الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة نهائي الكأس.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.