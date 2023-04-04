شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي كأس مصر 2022 بين الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني.
وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.
يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.
وأخطر اتحاد الكرة الأهلي وبيراميدز بتسديد مبلغ 40 ألف دولار على من يرغب في الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة نهائي الكأس.
موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز
القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.