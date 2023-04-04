النصر والعدالة.. صراع الطموحات المختلفةالضيف عينه على الصدارة والمضيف يأمل النجاة من الهبوط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق النصر، وصيف ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة، مساء اليوم ضيفا ثقيلا على فريق العدالة صاحب المركز ما قبل الأخير بـ17 نقطة، وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين باللقاء الذي سيحتضنه استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عقب فترة التوقف الأخيرة نظير إقامة معسكر الأخضر السعودي في أيام فيفا، في مواجهه تتباين فيها الطموحات بين ضيف يرغب في مواصلة الانطلاقة والمنافسة على لقب الدوري ومطاردة الاتحاد المتصدر، ومستضيف يسعى للهروب من صراع خطر الهبوط. العدالة.. تأمين الدفاع وإغلاق المنافذ واستغلال المرتدات





العمل على عدم التفريط في النقاط رغم صعوبة المواجهة.



سينهج السلوفاكي مارتن سفيلا أسلوب إغلاق المناطق الخلفية وتكثيف منطقة خط الوسط بثلاثة محاور أمام وسط وهجوم النصر الكاسح.



الاعتماد على إرسال الكرات الطويلة لاستغلال المساحات خلف دفاعات النصر.



اغتنام الفرص من الارتداد السريع في الكرات المعاكسة.



يعاب على فريق العدالة قبول الأهداف في الرمق الأخير من المباريات.



طالب السلوفاكي سيفيلا لاعبيه بالتركيز طوال المباراة وعدم الارتباك أمام خصمه النصر.



النصر.. مواصلة سلسلة الانتصارات ومطاردة المتصدر



تفوق عناصري نصراوي على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب.



سيعمد الفرنسي رودي جارسيا لأسلوب الضغط المباشر المبكر بالدفع بأهم أوراقـه، البرتغالي كريسـتيانو رونالدو والبرازيلي أندرسـون تالسـكا منذ بداية اللقاء.



شكوك حول مشاركة عبدالرحمن غريب نظير الإصابة التي لحقت به أخيرا مع المنتخب السعودي.



استغلال التسديد المباشر من قبل الثلاثي رونالدو وتالسكا وجوستافو.



السـعي لكسـب النقاط الثلاث وتضييق الخناق على المتصدر وتوسـيع الفارق مع الشباب والهلال.



حلول وافرة للفرنسي جارسيا في دكة البدلاء.



ضعف خط ظهر العدالة سيكون مغريا للبرازيلي تالسكا للتسجيل والمنافسة على لقب هداف الدوري مع المتصدر عبدالرزاق حمدالله والنيجيري إيغالو.



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