طائرة الأهلي تبحث عن التتويج أمام النصر

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ويلتقي النصر مع الأهلي اليوم على صالة نادي النصر بالرياض عند الـ12 مساء، وفوز الأهلي يعني حصوله رسميا على اللقب قبل جولة من ختام المسابقة.
ويستضيف الهلال على صالته بالرياض نظيره الوحدة عند الـ9.30 مساء، ويتواجه ضمك مع اليرموك على صالة نادي ضمك في خميس مشيط عند الـ10 مساء، وفي نفس التوقيت يحل الابتسام ضيفا على الفيصلي على صالة نادي سدير، ويلعب أبها والخليج على صالة نادي أبها، ويلتقي الاتحاد والترجي على صالة نادي الاتحاد بجدة.
ويتصدر الأهلي الترتيب بـ 55 نقطة ثم الهلال في المركز الثاني 50 نقطة والابتسام «ثالثا» بـ 43 نقطة يليه الفيصلي في المركز الرابع 38 نقطة.
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