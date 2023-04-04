قبضة الأخضر الشاب تتأهب للبطولة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب (مواليد 2002) معسكره الداخلي المفتوح الذي يقام في المنطقة الشرقية، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب، والمقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 9 - 16 أبريل المقبل 2023م.

واختار الجهاز الفني لشباب أخضر اليد والذي يقوده الإسباني خافيير كاباناس القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعبا، وهم: جهاد أبوعلوة، حسين الصفواني، جواد العباس، مهدي العباس، محمد البراهيم، ميثم أبوسرير، مهدي الأحمد، ايمن آل غزوي، حسين فريج، علي آل محسن، قاسم آل تركي، حسين الدواغ، مرتجى الخضراوي، عبدالله اليوسف، احمد العبدالله، احمد آل سعيد، سجاد الفردان، وسجاد آل عبدالرزاق.

ومن المقرر أن تتواصل تدريبات الأخضر في المعسكر الداخلي حتى الأربعاء المقبل، فيما ستغادر بعثة الأخضر إلى تونس صباح الأحد المقبل استعدادا لخوض غمار البطولة.