6 عقبات في طريق الهلال قبل نهائي آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين حقق الهلال نجاحا كبيرا على مستوى القارة، حيث وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة خلال آخر 4 نسخ بالبطولة، مع العلم أن النسخة الوحيدة التي لم يصل فيها إلى النهائي، لم يستكمل الفريق مشواره بها بسبب إصابات فيروس كورونا

مواجهات صعبة

ويبحث الزعيم عن الإعداد بشكل جيد خلال الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، ولكن حتى يصل الفريق إلى موعد الدور النهائي بالبطولة القارية، أمامه العديد من العقبات.

ويستمر الهلال في دفع فاتورة صعوده للمنصات وتشريف الكرة السعودية خارجيا من خلال جدولة مبارياته وضغطها محليا، وحتى يصل الهلال إلى مباراة ذهاب دور النهائي أمام أوراوا ريد الياباني، أمامه 6 مباريات محلية قوية، 5 في دوري روشن وواحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وضمن مباريات دوري روشن للمحترفين، سيلعب الهلال مباراتين في غاية الصعوبة، أمام الشباب والنصر بالجولتين 22 و 25 في بطولة الدوري، وهما الفريقان اللذان ينافسان على صدارة الترتيب.

فيما اللقاء الأخيرة للهلال قبل مواجهة أوراوا ريد سيكون أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو اللقاء الذي يسعى الزعيم لتأجيله، وسط أنباء لعدم الموافقة على هذا الطلب.

وكانت الرغبة في البداية أن يحظي الهلال ببطولة دوري روشن للمحترفين، والاعتماد على عناصر جديدة من صفوف الشباب، من أجل الحفاظ على اللاعبين الأساسيين، لكن تراجع الجهاز الفني عن الفكرة بعد احتجاج الجماهير الهلالية ومطالبتها بالمنافسة على الدوري والصراع حتى آخر رمق.

تدوير اللاعبين

لجأ بعدها الأرجنتيني رامون دياز إلى الحل الآخر المتمثل في المداورة بين اللاعبين، ولكن النقص العددي الموجود في الفريق دائما، يتسبب له في أزمات.

إلى ذلك يسعى فريق الهلال إلى مواصلة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 17 على فريق الفيحاء عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يحتل الهلال حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويأتي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويطمح المدير الفني لفريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز الذي قاد الهلال لفوز أمام فريق الخليج بهدفين نظيفين بعد عودته إلى الرياض قادما من الأرجنتين بعد الاطمئنان على حالة ابنه ميشيل وحفيده ميلو، إثر الحادث المروري الذي تعرضوا له قبل أكثر من أسبوعين، إلى التركيز على خطف النقاط الثلاث وانتزاع المركز الثالث من فريق الشباب.

وكان الفريق الأزرق قد أنهى استعداداته لخوض اللقاء بأداء تدريبات تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية وتدريبات لياقية باستخدام الكرة ليختتم الجهاز الفني المران بمناورة على منتصف الملعب .

وعلى الجانب الآخر أنهى فريق الفيحاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال في دوري روشن بأداء تدريبات استرجاعية واستشفاء العضلات ومحطات لياقية وتكتيكية وخاض اللاعبون بعد ذلك تمارين الجري والسرعات في الملعب، فيما واصل لاعبا الفريق سامي الخيبري وخالد كعبي برنامجهما التأهيلي.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أعلنت الاثنين الثالث عشر من شهر فبراير الماضي عن تأجيل مباراة الهلال أمام فريق الفيحاء التي كانت مقررة يوم الأربعاء 15 فبراير وذلك بسبب الاحتفال بفريق الهلال لتحقيقه فضية العالم أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية فبراير الماضي.

قبل المواجهة







يسعى الهلال إلى مواصلة نغمة الانتصارات في دوري روشن.



يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 42 نقطة.



يأتي الفيحاء في المركز 10 برصيد 24 نقطة.



يطمح الزعيم في خطف النقاط الثلاث وانتزاع المركز الثالث من فريق الشباب.



يغيب عن الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري للإصابة.



يأمل الفيحاء في الفوز للبقاء في المناطق الدافئة.



يفتقد الفيحاء لخدمات سامي الخيبري وخالد كعبي للإصابة.



مواجهات الفريقين في الدوري السعودي