ناجلسمان المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، كمرشح رئيس لتدريب الفريق وتواصل معه بالفعل.

وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو «إن المفاوضات ستستمر قبل اتخاذ القرار النهائي»، بينما أضاف «لإن مسؤولي تشيلسي معجبون بالمدير الرياضي روبين أموريم».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن نادي تشيلسي أقال الأحد المدير الفني جراهام بوتر، بعد أن درب الفريق تقريبا لسبعة أشهر.

في المقابل، أقيل ناجلسمان من تدريب بايرن بنهاية مارس الماضي، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة. وتولى توماس توخيل، المدير الفني الأسبق لتشيلسي، تدريب بايرن ميونخ خلفا لناجلسمان.

وقاد بوتر، الذي تولى تدريب تشيلسي خلفا لتوخيل فيسبتمبر الماضي، تشيلسي لتحقيق الفوز في 12 مباراة مقابل ثماني تعادلات و11 هزيمة.

ويأتي رحيله وسط تغييرات كثيرة للمدربين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فك توتنهام ارتباطه بأنطونيو كونتي الأسبوع الماضي.

من جانبها ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الألمانية أن ناجلسمان غير مهتم بتولي تدريب تشيلسي.

وكانت هناك بعض الشائعات التي ظهرت الأسبوع الماضي، والتي أفادت بأن ناجلسمان مرشح لتدريب توتنهام.

ولكن ذكرت صحيفة «بيلد» الثلاثاء الماضي إن الانتقال إلى إنجلترا ليس ضمن خيارات المدير الفني في هذه اللحظة.

وبدلا من ذلك، فإنه يريد معالجة أول إقالة في مسيرته و»أصعب مرحلة» في حياته المهنية حتى الآن.