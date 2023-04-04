شكرا لقرائتكم خبر فرانكفورت يأمل العودة للانتصارات أمام يونيون برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق آينتراخت فرانكفورت للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما غاب عنها في المباريات الـ7 الأخيرة، وذلك من خلال تحقيق الفوز على يونيون برلين في دور الثمانية بكأس ألمانيا اليوم.

وقال أوليفيه جلاسنر المدير الفني لفرانكفورت اليوم: «بانتصار يمكنك أن تغير التصور سريعا للغاية.

من الواضح أن مكان في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا لن يكون حدثا سنويا لفريق فرانكفورت أيضا.

بالتأكيد سيكون أمرا إيجابيا للمزاج العام في النادي». وكان آخر فوز حققه فرانكفورت في فبراير الماضي أمام فيردر بريمن.

وفي دوري أبطال، ودع الفريق البطولة بعد خسارته مباراتيه أمام نابولي. وأصبح كأس ألمانيا هو أمل الفريق الوحيد المتبقي لحصد لقب هذا الموسم.

وأكد جلاسنر: «الشمس ستشرق مجددا بعد هطول الأمطار بشكل مستمر. نشعر أننا جاهزون».

وأضاف: «لدينا جودة لن تجعل الأمر سهلا على يونيون، والعكس صحيح. أتوقع مباراة نارية وقوية. نتطلع إليها».