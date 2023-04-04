فرانكفورت يأمل العودة للانتصارات أمام يونيون برلين

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وقال أوليفيه جلاسنر المدير الفني لفرانكفورت اليوم: «بانتصار يمكنك أن تغير التصور سريعا للغاية.
من الواضح أن مكان في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا لن يكون حدثا سنويا لفريق فرانكفورت أيضا.
بالتأكيد سيكون أمرا إيجابيا للمزاج العام في النادي». وكان آخر فوز حققه فرانكفورت في فبراير الماضي أمام فيردر بريمن.
وفي دوري أبطال، ودع الفريق البطولة بعد خسارته مباراتيه أمام نابولي. وأصبح كأس ألمانيا هو أمل الفريق الوحيد المتبقي لحصد لقب هذا الموسم.
وأكد جلاسنر: «الشمس ستشرق مجددا بعد هطول الأمطار بشكل مستمر. نشعر أننا جاهزون».
وأضاف: «لدينا جودة لن تجعل الأمر سهلا على يونيون، والعكس صحيح. أتوقع مباراة نارية وقوية. نتطلع إليها».
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