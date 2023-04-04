شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية اللاعبين المحترفين تكرم رموز الكرة فى حفل الإفطار السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقامت جمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة مجدى عبد الغنى، حفل إفطار بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وكان على رأس الحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكرم الوزير ومجدى عبد الغنى رموز الكرة في حفل الإفطار السنوي.

حضر الحفل جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باتحاد الكرة اللواء حلمى مشهور، وإيهاب الكومى، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، وسليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، واللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى، وصلاح عبد الفتاح أمين صندوق جمعية اللاعبين المحترفين ونادى الترسانة، ويوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة.



وزير الرياضة

وكرمت الجمعية رموز ونجوم الكرة المصرية، أبرزهم: مصطفى رياض وربيع ياسين وضياء السيد وأسامة نبيه ويوسف أسامة نبيه وعبد الستار صبرى وأحمد أبو مسلم ومحمد قسيسة وحسن على وأحمد مجدى ومحمد عبد الجليل، ومحمد فاروق وأشرف ممدوح وهانى العقبى وشريف الخشاب وحمادة صدقى وحسام حسن وأحمد الميرغنى.



مجدى عبد الغنى ووزير الرياضة

جمال علام والدرندلى مع وزير الرياضة