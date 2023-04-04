الخليج 365 يهزم روز اليوسف 1/4 فى افتتاح دورة النقاد الرياضيين

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القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق الخليج 365 في تحقيق فوز كبير على نظيره روز اليوسف بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية والمقامة حاليا على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

أحرز أهداف فريق الخليج 365 كل من: أحمد عصام وأحمد عبد الباسط ومحمد إبراهيم "تريكة" وعمر أنور.

ويضم فريق الخليج 365 كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وسليمان النقر وإسلام مسعود وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط ومحمد إبراهيم "تريكة" وأدهم البدراوي ومحمد عراقي وعمر أنور.

وبدأ الخليج 365 المباراة بتشكيل مكون من عمر الأيوبي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد إبراهيم تريكة وأحمد عبد الباسط وأحمد عصام ومحمد عراقي والذي انتهى بثنائية نظيفة، فيما شارك في في الشوط الثاني كلا من وليد ماهر وسليمان النقر وعمر أنور وشهد تسجيل هدفين آخرين.

وشهد حفل افتتاح دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية حضور كل من: وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، وحسن خلف الله مقرر رابطة النقاد الرياضيين، ووليد مهدي مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز.



فريق الخليج 365 فى دورة رابطة النقاد الرياضيين

يذكر أن الخليج 365 هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دورة رابطة النقاد الرياضيين والاكثر تتويجا بلقب دورة رابطة النقاد الرياضيين ٥ مرات من قبل.