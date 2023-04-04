شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمباراة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدريب الاهلى
كتب فتحي الشافعي – سليمان النقرالثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:30 ص
يختتم فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد، فى الظهور الأول للفريق الأحمر بمسابقة الدوري منذ توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية.
ويعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع لاعبي الأهلي يشرح خلالها خطة المباراة وأهم التعليمات الفنية، ويقدم لهم بعض النصائح والتعليمات التي ينوي تنفيذها، من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري الذي يتربع على قمته برصيد 44 نقطة من خوض 18 مباراة فقط.
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