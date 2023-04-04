شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصري اليوم الثلاثاء 4 / 4 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

الزمالك يتفوق على المصري فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية للمصرى تساوى 8.03 مليون يورو.

مواجهات الزمالك والمصرى البورسعيدى

والتقى الزمالك مع المصرى فى 124 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 74 لقاء، وفاز المصرى فى 20 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 30 مباراة، وسجل الزمالك 200 هدف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 90.

المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك والمصرى

أول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الابيض بخمسة أهداف مقابل هدف فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق في الدور الأول للدوري .

السداسية والرباعية أكبر فوز

أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1.

هدافو الزمالك والمصري

ويعد حمادة إمام وعلى خليل هدافو الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدفا، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة.