شكرا لقرائتكم خبر عن رافائيل إياجو يغيب عن أسوان أمام سموحة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يغيب لاعب الوسط رافائيل إياجو عن صفوف فريق أسوان أمام سموحة غدا في الدوري؛ بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب 3 إنذارات، فيما يعود لصفوف الفريق بعد انتهاء مواجهة سموحة مباشرة.

والتقى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة المستشار الشافعى صالح مع الجهاز الفنى واللاعبين، خلال مائدة إفطار شهر رمضان الكريم لتهنئة الفريق بشهر رمضان، والتأكيد على روح الدعم والمساندة التى تجمع الجميع.

يستعيد فريق أسوان خدمات لاعبه عماد فتحي أمام سموحة فى التاسعة والربع مساء غد، الثلاثاء، على ملعبه بعد العودة من الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة فاركو الأخيرة.

ويدخل فريق أسوان هذه المباراة وفى رصيده 26 نقطة بالمركز 12 فى جدول الترتيب، فيما يملك فريق سموحة 27 نقطة فى المركز العاشر.