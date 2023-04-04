شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يهدد المتمردين ويتعهد بصرف مستحقات اللاعبين الملتزمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو زهرة، عضو مجلس إدارة النادي الأوليمبي، أن مجلس الإدارة لن يقبل بسياسة لي الذراع التي اتبعها لاعبو الفريق الأول بعدم نزولهم المران إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية.

وقال أبو زهرة: "نحن لم نتأخر يومًا في دعم فريق الكرة من بداية فترة الإعداد وحتى المرحلة الحالية، ووفرنا كل الإمكانيات لجميع المدربين الذين توافدوا على تدريب الفريق من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز".

وتابع: "ورغم ضياع فرصة الصعود للدورى الممتاز، واصل مجلس الإدارة دعمه للفريق من أجل التواجد بين الستة الكبار للحصول علي فرصة اللعب بدورى المحترفين وهو هدف أقل مما كنا نسعي إليه".

وأوضح أبو زهرة أن لاعبي الفريق سيحصلون على مستحقاتهم وأن إدارة الأوليمبي لا تتأخر عن الوفاء بالالتزامات المالية للجميع داخل النادي رغم الأزمة المالية التي يعانيها النادي.