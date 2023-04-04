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محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك والمصرى.. وعبد الرازق لأسوان وسموحة

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الممتاز.

 

الداخلية × فاركو 

 

إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه كلا من: نور سعيد مساعد أول وعمران فريج مساعد ثان ومحمود ناصف حكما رابعا .

 

أسوان × سموحة 

 

وليد عبد الرازق حكما للساحة ويعاونه كلا من: عادل ماهر مساعد أول ومحمد حمدي غزال مساعد ثان ومحمود منصور حكما رابعا .

 

المصري × الزمالك

 

محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كلا من: أحمد حسام طه مساعد أول ورجب محمد مساعد ثان وصبحي العمراوي حكما رابعا .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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