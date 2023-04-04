شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك والمصرى.. وعبد الرازق لأسوان وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الممتاز.
الداخلية × فاركو
إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه كلا من: نور سعيد مساعد أول وعمران فريج مساعد ثان ومحمود ناصف حكما رابعا .
أسوان × سموحة
وليد عبد الرازق حكما للساحة ويعاونه كلا من: عادل ماهر مساعد أول ومحمد حمدي غزال مساعد ثان ومحمود منصور حكما رابعا .
المصري × الزمالك
محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كلا من: أحمد حسام طه مساعد أول ورجب محمد مساعد ثان وصبحي العمراوي حكما رابعا .