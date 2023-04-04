شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعود لسياسة التدوير فى الدورى بعد غلق ملف أفريقيا مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لسياسة التدوير بين اللاعبين ومنح الفرصة لكل اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأحمر بدءا من مباراتهم القادمة ضد غزل المحلة في الدوري، من أجل تخفيف الضغط على المجموعة الأساسية وعدم تعرضهم للإجهاد أو الإصابات.

ويخطط كولر لإراحة أكثر من لاعب من المجموعة التي خاضت مباراة الهلال السوداني الأخيرة ويعانون من الإرهاق، بسبب عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم ولم يحصلوا على راحة كافية مثل باقي اللاعبين، أبرزهم بيرسي تاو وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الأهلي ملف بطولة أفريقيا بشكل مؤقت عقب حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وانتظار القرعة التي ستحدد منافسه في دور الثمانية بالبطولة القارية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وحسم الفريق تأهله إلى ربع نهائي البطولة.