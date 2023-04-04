شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل جونيور أجايى عن العودة لتدريبات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، خبرا سعيدا باقتراب النيجيري جونيور أجايى، لاعب الفريق السكندرى، من العودة لتدريبات الفريق الجماعية والعودة للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها تعافى اللاعب من الإصابة بكسر في قدم اللاعب والتي تعرض لها في مباراة ودية في بداية الموسم أبعدته عن الملاعب هذه الفترة.

ويفقد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 4 لاعبين مهمين فى مباراة أسوان، وهم: حسام حسن وأحمد حكم عن سموحة للإيقاف، بجانب البنينى دوكو دودو لعدم العودة حتى الآن بعد مشاركته مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى المدافع شريف رضا.

واستعاد سموحة كلا من النيجيرى صديق أوجولا بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى أحمد مصطفى وحسين فيصل اللذين غابا عن مواجهة الإسماعيلى الماضية.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

الدفاع: بركات حجاج، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، طارق علاء

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعبوى، زياد طارق، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد