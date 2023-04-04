عبدالجليل: الأهلي لم يقدم أفضل مستوياته أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل، أن فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يتطلب وضع اللاعبين أمام مسئولياتهم، مشيرًا إلى أن عبور دور المجموعات كان بمثابة "انتهاء المحنة" خصوصًا بعد النتائج المتواضعة خلال دور المجموعات.

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وقال عبدالجليل في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر دفع بتشكيل جيد أمام الهلال السوداني، وتم اختيار مروان عطية وربيعة بعناية شديدة لأن المدرب يريد لعب الكرة بطريقة فنية وبناء الهجمة بشكل جيد".

وأضاف: "الأهلي فاز بخبراته وجمهوره ولاعبيه، لكن هذا ليس مستوى الفريق الأحمر، ويجب أن نشكر الهلال السوداني على ما قدمه خلال دور المجموعات، وفلوران إينينيجي مدرب الهلال ادرك انه خرج من البطولة بعد ضياع ركلة الجزاء أمام صن داونز".

وتابع: "الأهلي كان قادرًا على الفوز بنتيجة 7 أو 8 أهداف، بعدما

اضاع العديد من الفرص خلال اللقاء، وهدف كهربا رائع للغاية وهو يسير بشكل رائع منذ عودته، خصوصا بعدما التزم بشكل واضح مع الفريق وقدم مستوى طيب للغاية".

وزاد: "الرجاء سيكون اصعب فريق أمام الاهلي في ربع نهائي دوري الابطال، وهو فنيا في حالة جيدة، ويبقى الترجي فريق كبير ومن أكبر الاندية التونسية".

وتطرق للحديث عن لقاء الزمالك امام المصري، وقال ان ناصر منسي مهاجم جيد ويحتاج للعب بشكل مستمر مع الفريق، واتوقع انتهاء المباراة الإيجابي بنتيجة 1-1.

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