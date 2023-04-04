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مدرب نانت يستبعد نجمه بسبب الصيام

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر أنطوان كوامباريه المدير الفني لنانت الفرنسي استبعاد النجم الجزائري جوان حجام من قائمة الفريق بسبب اصراره على الصيام خلال مواجهة رانس القادمة في الدوري .

 

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وقال كوامباريه في تصريحات له قبل مباراة نانت ورانس في الدوري الفرنسي: " أنا لا أعاقب جوان ،  لكن في

يوم المباراة لا يمكن أن تصوم ".

 

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أصدر قرارا رسميًا إلى حكام مباريات الدوري بمنع إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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