ميدو يعلق على  بيان الهلال " الأغرب في التاريخ "

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على البيان الصادر عن نادي الهلال السوداني بشأن أحداثه في مباراة الأهلي في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن البيان الذي صدر عن الهلال جاء لأن الفريق أنفق الملايين ولكنه فشل في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.



وأشار إلى أن مسؤولي الهلال قاموا بتليق اتهامات غير حقيقية

بالمرة وهتافات عنصرية لجماهير الأهلي وهو ما لم يحدث.



وأضاف:" مسؤولو الهلال يجهزون مقاطع فيديو لهتافات لجماهير الأهلي (العبيط أهو) وتم تحريفه للاتحادين الأفريقي والدولي بأن جمهور الأهلي يردد (العبيد أهم) وهو ما لم يحدث ولم يكن هناك أي هتافات عنصرية".

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