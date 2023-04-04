محمد صلاح يكشف عن خططه في الموسم المقبل وأسرار جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن خططه للموسم المقبل ،وردود أفعاله بعد الخسائر المتتالية الأخيرة.

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وقال إنه سيكون مع زملائه أكثر جوعاً الموسم المقبل بعد فشل فريقه بالفوز بأي لقب كبير خلال الموسم الحالي.

وسجل صلاح هدفاً في مرمى مانشستر سيتي بداية مباراة الأحد الماضي لكنه لم يكن كافياً لمنع خسارة فريقه بأربعة أهداف أمام فريق بيب جوارديولا رغم غياب المهاجم البارع إرلينج هالاند.

وقال صلاح في تصريحات تلفازية: كل ما حدث سيجعلنا أكثر جوعاً الموسم المقبل، من الصعب تقبل حقيقة أننا خرجنا من كل البطولات لكن هذه كرة القدم وعلينا تقبل الواقع.

وأضاف: نحن بحاجة إلى التعافي من جديد الموسم المقبل، إنها الطريقة الوحيدة للعودة إلى القمة مجدداً.

واستطرد: نحن جائعون ونحب أن نلعب معًا، لدينا مجموعة لعبت معًا لمدة 5 أو6 سنوات،

لذلك نحن فقط نستمتع بلعب كرة القدم هنا ونلعب كرة القدم، ولهذا نقول سنعود أقوى الموسم المقبل.

وفاز فريق يورجن كلوب في بطولتين محليتين في الكأس الموسم الماضي وكانا في المنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى النهاية ، قبل خسارة البطولة اللقب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي وخسر بصعوبة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وسوف تكون العودة إلى دوري أبطال أوروبا أولوية الآن بالنسبة لليفربول ، حيث يتأخر "الريدز" بفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، حيث يواجه تشيلسي اليوم الثلاثاء.

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