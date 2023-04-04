الأولمبية تهنىء اتحاد الجمباز ببرونزية يحي زكريا في بطولة العالم للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بعد تحقيق يحي زكريا للميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في تركيا.

إقرأ أيضاً.. منتخب التايكوندو يطير الي اوزبكستان استعدادا لبطولتي العالم والجائزة الكبرى

ونجح يحي زكريا في تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين بمنافسات الفردي بمنافسات المتوازي بعد أداء متميز ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعب يحي زكريا والجهاز الفني لمنتخب مصر على هذه النتائج المميز والاداء المشرف.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن

الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات والبطولات في الفترة الحالية في ظل دعم واهتمام الدولة المصرية الغير مسبوق تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام غير محدود كان نتيجته الانجازات التي تتحقق في الفترة الحالية ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا