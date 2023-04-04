حسام حسن يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة الزمالك في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي القائمة الرسمية استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وضمت قائمة المصري البورسعيدي كلا من:

عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته، عمرو موسي ، كريم العراقي ، إسلام أبو سلمية ، عماد الدين أبو بكر ، حسين السيد ، عمرو السعداوي، إسلام المزين ، أحمد عماد ، حسن على ، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، عبدالرحيم دغموم

، رجب عمران ، حسام جريشة ، زياد فرج ، محمد جريندو ، عبده يحيي ، أنتوني أكبوتو .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدأ مباراة المصري البورسعيدي والزمالك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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