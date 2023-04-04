محمود متولي يقترب من المشاركة مع الأهلي أمام المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجهاز الطبي النادي الاهلي جاهزية مدافع الفريق محمود متولي للمشاركة مع الأحمر في المواجهة المقبلة امام غزل المحلة والمقرر اقامتها بعد غد الاربعاء على ملعب القاهره الدولي لحساب منافسات الجوله 23 من الدوري الممتاز.

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ويخوض الأهلي اللقاء محتلل صدارة ترتيب المنافسات بينما ياتي فريق غزل المحلة في الترتيب السابع برصيد 30 نقطة.

وغاب المدافع الدولي عن قائمه فريقه في المواجهات السابقة وابتعد عن المران لمعاناته من الاصابة قبل ان ينهي برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الأهلي الجماعيه بالامس ويعلن بعدها الجهاز الطبي للفريق الاحمر جاهزيته.

التأهل الافريقي..

كان الاهلي قد حقق فوزا ثمينا على الهلال السوداني بثلاثية من دون رد خلال اللقاء الذي يقوم بينهما السبت الماضي لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا ليعلن الأحمر تاهله إلى ربع نهائي البطوله القارية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الافريقي نتيجه قرعة منافسات الدور ربع النهائي يوم الاربعاء المقبل.

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