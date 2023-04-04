أبرز غيابات المصري أمام الزمالك في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يفقتد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عدد من اللاعبين الأساسيين في مباراته أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.



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ويغيب عن المصري زياد كمال لاعب خط وسط الفريق الكروي بالنادى وذلك بسبب اصابته بتمزق في العضلة الأمامية ، كما يفقتد الفريق البورسعيدي خدمات الثنائي مروان حمدي وايزي ايميكا للإيقاف.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المصري البورسعيدي

غدا الإثنين على استاد برج العرب والمقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بدأ مباراة المصري البورسعيدي والزمالك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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