الامارات | «مكتب البعثات الدراسية» يتقدم بثبات في كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز فريق «مكتب البعثات الدراسية» صدارته في ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023» الرمضانية، بعد الفوز العريض الذي حققه على فريق «المركز الوطني للتأهيل» 9-1، أول من أمس، على «ملعب قصر الإمارات» في العاصمة أبوظبي.

وعلى الرغم من البداية السريعة لـ«فريق المركز الوطني للتأهيل»، الذي تمكن من افتتاح المباراة بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق محمد داري، فإنه لم يتمكن بعد ذلك من السيطرة على المباراة، حيث تلقى تسعة أهداف، أحرز خمسة منها بدر مبصر، وهدف لكل من سفيان مزان وأيوب عديلة وفيصل المزروعي ومهدي مسياف.

وفي المجموعة نفسها، حقق فريق «دائرة القضاء» فوزاً مهماً على فريق «مكتب الشؤون القانونية» برباعية نظيفة، عن طريق الثنائي أبو سي ومحمد فتحي بواقع هدفين لكل منهما، في مباراة كانت فيها الأفضلية لفريق «دائرة القضاء» الذي دخل المواجهة بقوة من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق «مكتب البعثات الدراسية»، ليواصل صدارته للمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، وحل في المركز الثاني فريق «دائرة القضاء» بثلاث نقاط، ثم فريق «مكتب الشؤون الخاصة» وفريق «المركز الوطني للتأهيل» بنقطة لكل منهما.

جولة التأهل

وتتواصل مُنافسات النسخة العاشرة من البطولة اليوم بمواجهتين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، وتنطلق المباراة الأولى في الساعة 10 مساءً بلقاء «فريق نادي سيتي غولف» بنقطة واحدة أمام «فريق مكتب الشؤون القانونية» صاحب المركز الرابع برصيد خالٍ من النقاط.

وفي اللقاء الثاني الذي يُقام في الساعة الـ11 مساءً، يلتقي المُتصدر «فريق مكتب الأمين العام» بست نقاط الوصيف «فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» الذي يملك أربع نقاط، في مواجهة مُهمة على المركز الأول، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، إذ يحتاج «فريق مكتب الأمين العام» إلى نقطة واحدة للتأهل، بينما يطمح «فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» للفوز في المباراة.

يذكر أن النسخة العاشرة من البطولة شهدت زيادة في عدد الفرق، ما أسهم في ارتفاع مستوى المُنافسة بينها، إضافة إلى حضور مزيد من الجماهير للاستمتاع بأجواء المباريات والفعاليات المصاحبة في منطقة المشجعين «فان زون»، حيث تم إقامة أنشطة لمختلف الأعمار.