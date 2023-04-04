الامارات | توب 5

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن توب 5 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، تنوعاً في الاختيارات، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم»، المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حل كل من جمهور شباب الأهلي والمدرب ليوناردو جارديم وحارس البطائح زايد الحمادي ولاعب الجزيرة، المغربي أشرف بن شرقي، وزميله علي مبخوت في قائمة الأفضل في الجولة المنصرمة.
للإطلاع على أفضل ما جاء في الجولة 21، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App