الامارات | «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بطلاً لكأس الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بكأس الشارقة للجوجيتسو من دون بدلة، التي تم تنظيمها برعاية مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجوجيتسو، وجاء فوز الفريق بفئتي تحت 10 سنوات و12 سنة.

وأحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في فئتي تحت 10 و12 سنة، بينما حل نادي شرطة الشارقة ثانياً في فئة 12 سنة، والوصل ثالثاً في الفئتين، كما حل فريق أدما عجمان المركز الثاني في فئة 10 سنوات.

وشهدت البطولة مشاركة 135 لاعباً من مختلف أندية الدولة.

بدوره، قال رئيس النادي أحمد العويس، في تصريحات صحافية: «سعداء للمشاركة الطيبة من اللاعبين في البطولة، وأغلبهم من اللاعبين الموهوبين، وقد تم اختيار هذه الفئات العمرية، لكونها تعد الأساس في استكشاف المواهب، ولكونهم يشكلون جيل المستقبل».