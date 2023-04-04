الامارات | اتحاد الطائرة يتجه لإقامة أكثر من بطولة مجمعة في الموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة عبدالعزيز السلمان، أن الاتحاد بصدد الاتجاه لإقامة أكثر من بطولة في الموسم المقبل، بنظام الدورات المجمعة، استثماراً للنجاح الذي حققته بطولة السوبر، التي أقيمت وفق هذا النظام.

وكانت بطولة سوبر الطائرة في الموسم الجاري، قد أقيمت وفق نظام جديد من دورها الثاني، بتنظيم المنافسات بين الفرق المتأهلة عبر دورتين مجمعتين، أقيمت الأولى منهما على صالة نادي شباب الأهلي، والثانية على صالة نادي بني ياس، الذي توج بلقبها.

وأشار السلمان، أن تقييم آخر بطولة نظمها الاتحاد هذا الموسم، وهي بطولة «السوبر» يؤكد أنها قدمت مستويات أعلى بكثير من نسخها في الأعوام السابقة، وهو ما يحث اتحاد اللعبة إلى التفكير في إقامة أكثر من بطولة الموسم المقبل بالطريقة نفسها، وهي الدورات المجمعة.

وقال: «تعطي الدورات المجمعة أريحية كبيرة في التعامل، سواء من قبل اتحاد اللعبة أو للأندية المشاركة، حيث تقام المنافسات بين جميع الفرق على صالة واحدة ولفترة زمنية محددة، وهو ما يضمن حضوراً جماهيرياً قوياً، وتغطية إعلامية تلفزيونية متميزة».