الامارات | العبدولي: لاعبو دبا الفجيرة وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الثقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب دبا الفجيرة حسن العبدولي، لاعبي فريقه بأنهم وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الثقة، معرباً عن سعادته للفوز الذي حققه دبا الفجيرة، أول من أمس، على ضيفه خورفكان بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين، ومهدت النتيجة إلى إعادة الأمل لـ«النواخذة» للبقاء في دوري المحترفين بعد أن تقلص الفارق بينه وبين والبطائح إلى سبع نقاط فقط، إذ يبلغ رصيد دبا الفجيرة 11 مقابل 18 للبطائح، قبل 5 جولات من ختام البطولة.

ووصف العبدولي النتيجة بأنها منطقية للجهود التي بذلها الفريق، وقال بعد المباراة: «قدم الفريقان مباراة كبيرة، وكان هناك إصرار ورغبة في الفوز من قبل اللاعبين، لكن فريقنا فاز في نهاية اللقاء».

كاشفاً عن أمله في الاستمرار بالأداء نفسه في المباريات المقبلة، التي ستكون على درجة كبيرة من الأهمية.

من جانبه، قال مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري: «فريقي لم يستحق الفوز أو النقاط الثلاث، أو حتى التعادل، ونتحمّل كجهاز فني مسؤولية الخسارة، وعلى اللاعبين ترتيب الأوراق بسرعة وتصحيح الأخطاء قبل المباراة التي ستجمعنا مع العين الذي ينافس على الصدارة في الجولة المقبلة».