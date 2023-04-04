الامارات | سعيد بن مكتوم يتوج الفئة الذهبية للبادل تنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، الثنائي بنيامين تيسون وفيكتور مينا بلقب فئة الاتحاد الدولي للبادل (الذهبية)، التي أقيمت ضمن منافسات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، بعد تغلبهما على الثنائي روبن ريفيرا وأندريا ميركادال بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6– 4 و6– 3 و6– 2 في المباراة النهائية التي جرت مساء أول من أمس.

ولم يتمكن فريق «أنكل سعيد»، المكون من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأرشام مراد، من العبور إلى نهائي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال)، بخسارتهما أمام الثنائي أنشول شوبال وأيشان شوبال في نصف النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6– 3 و3– 6 و6– 4، وضرب الثنائي شوبال موعداً في النهائي مع نيكولا سياسيا وبيل ريلات اللذين تأهلا على حساب عيسى المرزوقي شريف وأحمد مصطفى بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6–2 و3–6 و7–5.

وأسفرت نتائج ربع النهائي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (سيدات) عن تأهل ماريا إبراهيم وأمينة علي بفوزهما على أرانشا ساستر وماريانا نورينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6–4 و5–7 و10–5، وفازت عائشة العوضي وأندريا سوتو على نجلاء عيسى ونورة الهاشمي 6–2 و7–5، واليزابيت هرنانديز وعائشة يتيم على فيانا هرنانديز وتسيدالي هابتيمير 6–صفر و6–2، وفي المباراة الأخيرة تأهلت كل من غوادلوبي دي سان فليكس وغابرييلا دوتش 7–5 و6–4 و10–8.

وضمن ربع نهائي بطولة الناشئين تحت 16 عاماً، ضمن أحمد الهاشمي وعيسى أهلي تأهلهما إلى المربع الذهبي، على حساب عبدالله أهلي ومحمد أهلي بمجموعتين دون رد 6–4 و6–3، وتأهل فارس المهيري وفهد الهولي بتغلبهما على حمدان الهاشمي وأحمد الهاشمي 6–صفر و6–2، وتأهل كذلك راشد كمال وحمد عبدالله على حساب محمد عبدالله ومحمد أهلي 6–1 و6–1، والثنائي سيف الحمادي وقاسم الشرافي بفوزهما على عبدالله الزرعوني وحمدان كاظم 6–صفر و6–صفر.

السلمان: «ند الشبا» حوّلت الطائرة إلى بطولة عالمية مصغرة

أكد الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، عبدالعزيز السلمان، أن دورة ند الشبا الرياضية حولت منافسات الكرة الطائرة بالدورة لتُصبح بمثابة بطولة عالمية مصغرة، لوجود لاعبين دوليين لهم مكانتهم على الصعيد العالمي. وقال: «تحظى البطولة بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة الطائرة في العالم، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع مستويات المنافسة فيها عاماً بعد عام، مع حرص عدد كبير من الفرق المشاركة فيها على تدعيم صفوفها بنخبة من اللاعبين الدوليين، رغبة في الفوز بلقب البطولة». وأضاف: «المستويات التي تقدمها الفرق في دورة ند الشبا عالية، وأقرب ما تكون للبطولات القارية أو العالمية التي نشاهدها من وقت إلى آخر، ونود أن نشكر اللجنة المنظمة على اللوائح والأنظمة التي وضعتها، والتي أسهمت في تطور اللعبة المتلاحقة في دورة ند الشبا، الأمر الذي عاد بالفائدة على اللاعبين المواطنين».

مواعيد السحب على السيارات

يجري بعد غدٍ السحب على سيارة فورد جديدة، للجماهير التي توجد في دورة ند الشبا الرياضية، ضمن ست سيارات مقدمة لهم طوال أيام الدورة التي تنتهي في العاشر من الشهر الجاري.

وكان السحب الأولى قد جرى على السيارة في الأول من أبريل، إذ تم تحديد مواعيد السحب على السيارات، أيام 6 و8 و9 و10 والذي سيشهد السحب على سيارتين في اليوم الختامي.

وقدمت اللجنة المنظمة ما يقرب من مليون درهم للجماهير التي تُتابع دورة ند الشبا عبارة عن سحوبات مالية وعينية بشكل يومي، إضافة إلى السيارات الست.

شرطة دبي تحلّق في صدارة سلة الكراسي المتحركة

تصدر فريق القيادة العامة لشرطة دبي قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على فريق محاكم دبي 31-20، في الجولة الثانية من بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، التي تقام بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

وفي المجموعة نفسها، نجح فريق مركز وريزيدنس البستان في الفوز على دائرة المالية بنتيجة 26-19، في أول ظهور له في البطولة، بعدما غاب عن الجولة الأولى، ورغم خسارة المالية إلا أن الفريق جاء في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوز وخسارة، وتقدم البستان إلى المركز الثالث برصيد نقطتين من فوز وحيد.

وحقق فريق هيئة الطرق والمواصلات الفوز على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 24-20، فيما فاز مؤسسة دبي للإسعاف على فريق أبيلتي لايف 28-18، ويتصدر هيئة الطرق قمة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من فوزين، يليه مؤسسة دبي للإسعاف برصيد نقطتين من فوز وحيد، والثالث بلدية دبي بالرصيد نفسه من الفوز في مباراة واحدة، ثم هيئة تنمية المجتمع الرابع برصيد نقطتين من خسارتين، وأبيلتي لايف الخامس والأخير برصيد نقطتين من خسارتين.