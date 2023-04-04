اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا

يوفنتوس - إنتر ميلان 23:00

كأس الملك سلمان

البرج - الوحدة 22:00

السيب - المحرق 22:00

الجيش - أهلي طرابلس 00:00

كأس ملك إسبانيا

بلباو - أوساسونا 23:00

- 23:00

الدوري السعودي

الاتحاد - ضمك 23:00

العدالة - النصر 23:00

الفيحاء - الهلال 23:00

المصري - الزمالك 23:15

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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