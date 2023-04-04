الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا
يوفنتوس - إنتر ميلان 23:00
كأس الملك سلمان
البرج - الوحدة 22:00
السيب - المحرق 22:00
الجيش - أهلي طرابلس 00:00
كأس ملك إسبانيا
بلباو - أوساسونا 23:00
الدوري السعودي
الاتحاد - ضمك 23:00
العدالة - النصر 23:00
الفيحاء - الهلال 23:00
المصري - الزمالك 23:15
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