الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أروابارينا
حضر مدرب المنتخب أروابارينا مباراة فريقه السابق، فياريال وريال سويسداد الأخيرة، التي انتهت بفوز الأول 2-صفر، التي كرّم خلالها النادي نجومه السابقين، ومن بينهم أروابارينا، ضمن احتفالاته بالعيد المئوي.
مباريات
طالب مراقبون لدوري الدرجة الأولى بنقل المباريات المتبقية للفرق الثلاثة المتنافسة على الصعود للمحترفين، وهي حتا ودبا الحصن والإمارات، على الهواء مباشرة، مع توفير تقنية (الفار) للحفاظ على حقوق الأندية المتنافسة وتعزيز الأداء التحكيمي.
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