شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين 4/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الإثنين، الموافق 3/ 4/ 2023 مباراتان فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استضاف فريق الإسماعيلى نظيره سيراميكا، وإلتقى إنبى مع حرس الحدود، ويستمر الأهلى على رأس جدول ترتيب الدورى ويأتى فى المركز الثانى فريق فيوتشر.



جدول ترتيب الدورى

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى:

الإسماعيلي ضد سيراميكا

سقط الإسماعيلى فى فخ التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد الشامى هدف التقدم للإسماعيلى فى شباك سيراميكا، بالدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد مراوغة بارعة لدفاع سيراميكا، ونجح سيف تقا فى تسجيل هدف التعادل لسيراميكا، بالدقيقة 76.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 20 فى المركز الـ 14، متفوقًا على الداخلية صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف، فيما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27، فى المركز العاشر.

إنبى يفوز على حرس الحدود

نجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف عن طريق كريم الطيب في الدقيقة 47، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد حرس الحدود.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إنبي في المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، ويأتي فريق حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.