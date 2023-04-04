شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 /4 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 3 /4 /2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها الإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ24 و25 و26 للدوري ودور الثمانية من كأس الرابطة، والزمالك يعلن قائمة مباراة المصري.. استمرار غياب فتوح وسامسون، واستئناف المصرى على عقوبة العيونى، وقرار وزارة الرياضة على اختناق الاطفال فى الترسانة، والإسماعيلى يسقط فى فخ التعادل مع سيراميكا بالدورى، وإنبى يفوز على حرس الحدود بهدف "الطيب" فى الدورى.
أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات مواعيد مباريات الجولة 24 و25 و26،
أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن القائمة التى ستخوض مباراة المصرى البورسعيدي، المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين
اطمأن الجهاز ألفنى للأهلى على جاهزية محمود متولى مدافع ألفريق الأحمر للمشاركة فى المباريات بعد اجتياز مراحل التأهيل من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائى وتام مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ لاتخإذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية ألفار بالدورى.
الزمالك يختار المدير ألفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم
قرر مجلس إدارة النادى المصرى تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة الرياضية مؤخراً، بتغريم المصرى 425 ألف دولار لصالح التونسى هيثم العيونى لاعب ألفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادى البورسعيدى بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.