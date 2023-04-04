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أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 /4 /2023

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القاهرة - سامية سيد -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 3 /4 /2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها الإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ24 و25 و26 للدوري ودور الثمانية من كأس الرابطة، والزمالك يعلن قائمة مباراة المصري.. استمرار غياب فتوح وسامسون، واستئناف المصرى على عقوبة العيونى، وقرار وزارة الرياضة على اختناق الاطفال فى الترسانة، والإسماعيلى يسقط فى فخ التعادل مع سيراميكا بالدورى، وإنبى يفوز على حرس الحدود بهدف "الطيب" فى الدورى.

أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات مواعيد مباريات الجولة 24 و25 و26،

 

أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن القائمة التى ستخوض مباراة المصرى البورسعيدي، المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين

 

اطمأن الجهاز ألفنى للأهلى على جاهزية محمود متولى مدافع ألفريق الأحمر للمشاركة فى المباريات بعد اجتياز مراحل التأهيل من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائى وتام مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ لاتخإذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية ألفار بالدورى.

الزمالك يختار المدير ألفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم

حصر مسئولو نادي الزمالك اختيار المدير ألفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة ألفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغإلى جوسفالدو فيريرا، فى ثلاثة أسماء تم تحديدهم من قبل اللجنة ألفنية التى شكلها المجلس، وعلى رأسها أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو.

 

قرر مجلس إدارة النادى المصرى تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة مؤخراً، بتغريم المصرى 425 ألف دولار لصالح التونسى هيثم العيونى لاعب ألفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادى البورسعيدى بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.

 

كولر يدرس إراحة الشنأوى أمام غزل المحلة بسبب نهائى الكأس

 

يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للنادى الأهلى، الدفع بعلى لطفى حارس مرمى ألفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة غزل المحلة، لإراحة محمد الشنأوى الحارس الأساسى استعداداً لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمحدد لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

 

تابعت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الساعات الماضية، أزمة اختناق بعض اللاعبين داخل حمام السباحة الأوليمبى بنادى الترسانة، نتيجة زيادة نسبة الكولور، وتم على ألفور متابعة حالات اللاعبين وعمل إسعافات أولية لهم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية والجميع فى حالة جيدة. 

 

 

 

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع رقم 53 على التوإلى، كما حافظ مصطفى عسل على صدارة تصنيف الرجال رغم غيابه عن المشاركة فى البطولات.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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