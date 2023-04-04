أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 /4 /2023

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائى وتام مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ لاتخإذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية ألفار بالدورى.

الزمالك يختار المدير ألفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم

حصر مسئولو نادي الزمالك اختيار المدير ألفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة ألفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغإلى جوسفالدو فيريرا، فى ثلاثة أسماء تم تحديدهم من قبل اللجنة ألفنية التى شكلها المجلس، وعلى رأسها أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو.

قرر مجلس إدارة النادى المصرى تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة الرياضية مؤخراً، بتغريم المصرى 425 ألف دولار لصالح التونسى هيثم العيونى لاعب ألفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادى البورسعيدى بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.

كولر يدرس إراحة الشنأوى أمام غزل المحلة بسبب نهائى الكأس يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للنادى الأهلى، الدفع بعلى لطفى حارس مرمى ألفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة غزل المحلة، لإراحة محمد الشنأوى الحارس الأساسى استعداداً لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمحدد لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي.