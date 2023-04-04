شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانى هيرليتش يوافق على تدريب الزمالك.. ووضع اللمسات الأخيرة على حسم التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الألمانى هايكو هيرليتش من تولى قيادة تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما فتح مسئولو القلعة البيضاء خط مفاوضات فى الساعات الماضية، وأبدى المدرب ترحيبه بتولى مهمة القيادة الفنية.

ويقوم مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى بوضع الرتوش الخاصة بالتعاقد مع الألمانى هايكو هيرليتش، على أن تحسم الأمور بشكل رسمى فى الساعات القليلة المقبلة.

وحصل هيرليتش على الرخصة التدريب في عام 2005 وبدأ تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند، وقاد عدة أندية كان آخرها فى 23 ديسمبر 2018، وأعلن باير ليفركوزن التعاقد مع هيرليش، وتم تعيينه مدربًا جديدًا لنادي أوجسبورج في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2021.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.