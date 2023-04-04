7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -
شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 3/4/2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها الإسماعيلى يسقط فى فخ التعادل مع سيراميكا بالدورى، والزمالك يعلن قائمة مباراة المصري.. استمرار غياب فتوح وسامسون، والإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ24 و25 و26 للدوري.. ودور الثمانية من كأس الرابطة.
الإسماعيلى يسقط فى فخ التعادل مع سيراميكا بالدورى.. فيديو
سقط الإسماعيلى فى فخ التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية..
أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن القائمة التى ستخوض مباراة المصرى البورسعيدي، المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين
أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات مواعيد مباريات الجولة 24 و25 و26،
اطمأن الجهاز ألفنى للأهلى على جاهزية محمود متولى مدافع ألفريق الأحمر للمشاركة فى المباريات بعد اجتياز مراحل التأهيل من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائى وتام مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ لاتخإذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية ألفار بالدورى.
الزمالك يختار المدير ألفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم