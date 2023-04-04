7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الزمالك يختار المدير ألفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم

حصر مسئولو نادي الزمالك اختيار المدير ألفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة ألفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغإلى جوسفالدو فيريرا، فى ثلاثة أسماء تم تحديدهم من قبل اللجنة ألفنية التى شكلها المجلس، وعلى رأسها أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو.