شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على حرس الحدود بهدف "الطيب" فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف عن طريق كريم الطيب في الدقيقة 47، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد حرس الحدود.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إنبي في المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، ويأتي فريق حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة. وجاء تشكيل حرس الحدود الرسمي لمواجهة إنبي: حراسة المرمى: أحمد السعدني خط الدفاع: أحمد أيمن – إبراهيم القاضي – إسلام عبد اللاه – أحمد شديد قناوي خط الوسط: أحمد فيلكس – مصطفى زيكو – مصطفى جمال خط الهجوم: عمر بسام – فلانتين أودو – حامد الجابري



وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا – مروان داوود

خط الوسط: أحمد يوسف – مصطفى شكشك – ناصر مودي – عماد ميهوب

خط الهجوم: رفيق كابو – كريم الطيب