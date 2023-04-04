شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسقط فى فخ التعادل مع سيراميكا بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط الإسماعيلى فى فخ التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد الشامى هدف التقدم للإسماعيلى فى شباك سيراميكا، بالدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد مراوغة بارعة لدفاع سيراميكا، ونجح سيف تقا فى تسجيل هدف التعادل لسيراميكا، بالدقيقة 76.

هدف الإسماعيلى

هدف سيراميكا

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 20 فى المركز الـ 14، متفوقًا على الداخلية صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف، فيما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27، فى المركز العاشر.

وجاءت تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد كوكو، الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقي، الوسط: محمد مخلوف، سيرجي آكا، أحمد مدبولي، كريم الديب، عبد الرحمن مجدي، لهجوم: محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كريم عرفات ومحمد نصر وأحمد عادل وصالح جمعة وعمر الوحش وعماد حمدي وفراس شواط وياو أنور ومحمود الشبراوي.

وضم تشكيل سيراميكا كلاً من: حراسة المرمى:محمد بسام، خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر، خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- وايو كونستانت - عبد الرحمن بودي - احمد ياسر ريان - جبريل شيكودي.