شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الليبى: نحترم طلائع الجيش.. وهدفنا التأهل للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال طارق جرايه، المدير الفنى لفريق الأهلى الليبى، إن المواجهة التي تجمع فريقه بطلائع الجيش غداً فى مستهل مشوار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية هى واحدة من أهم مباريات التصفيات، لكوننا نلعب مع فريق قوى ويضم بين صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأضاف جرايه، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة الذى عُقد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، أنه يعرف فريق طلائع الجيش المصرى، وهو بالفعل فريق قوى ومنافس عنيد، ورغم ما يمر به فى الدورى المصرى، إلا أن لكل مباراة ظروفها.

وأشار إلى أن مواجهة الفرق المصرية والليبية دائما ما تكون صعبة، ولكن الجميع داخل الأهلى الليبى يعلم مدى أهمية اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بليبيا، والفريق لديه هدف واحد وهو حصد الفوز ووضع قدم نحو التأهل للدور التمهيدى الثانى للبطولة.

وأوضح أنه منذ توليه المهمة يعمل على تطوير أداء فريقه، سواء مباريات الدورى الليبى أو المباريات الخارجية، مشيراً إلى أن الفريق يعانى من بعض الغيابات بسبب الإصابة، وقد أثر ذلك على الأداء.