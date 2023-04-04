شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تقا يتعادل لسيراميكا أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 76.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سيف تقا، لاعب سيراميكا، فى تسجيل هدف التعادل لفريقه فى شباك الإسماعيلى، بالدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، لتصبح النتيجة 1 / 1 حتى الآن.

وجاءت تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد كوكو، الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقي، الوسط: محمد مخلوف، سيرجي آكا، أحمد مدبولي، كريم الديب، عبد الرحمن مجدي، لهجوم: محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من.. كريم عرفات ومحمد نصر وأحمد عادل وصالح جمعة وعمر الوحش وعماد حمدي وفراس شواط وياو أنور ومحمود الشبراوي.

ويضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى:محمد بسام، خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر، خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- وايو كونستانت - عبد الرحمن بودي - احمد ياسر ريان - جبريل شيكودي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة.