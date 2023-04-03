الامارات | غوران: نحترم الشارقة وسنلعب نصف نهائي الكأس للفوز فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب عجمان، الصربي، غوران، على أنه سيلعب مباراتي الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة من أجل الفوز فقط وليس من أجل شيء أخر.

وقال غوران في مؤتمر صحافي: «نحترم الشارقة جيداً نعلم جيداً أننا سنواجه فريقا هو الأفضل من حيث قائمة اللاعبين، ويملك إمكانات فنية عالية، ولكن هذا الامر لا يُخفينا وسنلعب مباراة الأربعاء للفوز، وطبيعي أن نلعب مباراة العودة أيضا للفوز».

وأضاف: «هذا الثقة التي نتحدث بها، نابعة من ايماني الشديد بقدرات لاعبي عجمان، والدوافع التي يتمتعون بها ليكونوا طرفا في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة وهذا حق مشروعا لنا كما هو حق مشروع للشارقة».

وأشار غوران: «نحتاج في مباراة الشارقة للعب بنظام والا نرتكب أخطاء لان مواجهات مثل هذه بحاجة لأن نكون في قمة تركيزنا وعطاءنا أيضا والأهم أن نكون صبورين لأبعد درجة ممكنه لنصل إلى النتيجة التي نتمناها».

وعن الضغوطات التي يمكن أن تكون واقعة على الشارقة بعد تضاءل حظوظه في الفوز بالدوري ومدى استفادة عجمان منها، قال غوران: «مباريات الكأس لا تخضع لأي معايير وهي مسابقة مختلفة عن الدوري، والفائز سيكون على بُعد خطوة واحدة من حمل الكأس، وهذه المساءلة تشكل دوافع لهم ولنا أيضا، والحديث عن أي حسابات أخرى لن يكون لها أساس من الواقع الخاص بالمواجهتين».