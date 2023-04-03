شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، تحت قيادة المدير الفني للفريق أيمن الرمادي، تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادا لملاقاة سموحة بالجولة 23 مساء الثلاثاء باستاد أسوان فى التاسعة والربع.

وكان أسوان قد عاد من الإسكندرية بعد التعادل مع فاركو سلبيا فى الجولة 22، وأدى تدريباته على مدار اليومين الماضيين بملعب النادي واستاد أسوان.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لاستغلال المواجهات الثلاث القادمة أمام سموحة وسيراميكا وبيراميدز التى ستقام على استاد أسوان، لتحقيق الفوز فيها لتأمين البقاء والاستمرار بالدورى الممتاز.

ويدخل فريق أسوان هذه المباراة وفى رصيده 26 نقطة بالمركز 12 فى جدول الترتيب، فيما يملك فريق سموحة 27 نقطة فى المركز العاشر.