شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: الطلائع استعد جيدا للقاء أهلى طرابلس فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، جاهزية فريقه لمباراة أهلى طرابلس الليبى المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة فى مباراة الذهاب للدور التمهيدى للبطولة العربية للأندية.

وقال المدير الفنى لطلائع الجيش، إن بداية الطلائع فى البطولة قوية مع فريق قوى مثل أهلى طرابلس الليبى.

وأضاف النحاس، خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة الذى عقد اليوم بقاعة المؤتمرات باستاد جهاز الرياضة العسكرى، أن فريقه استعد بشكل جيد لبطل ليبيا.

وتابع: ندرك أهمية مباراة أهلى طرابلس، ونعرف تماما المطلوب منا، ولكن يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل الأهداف خلال المباراة قبل مباراة العودة بليبيا.

كان فريق طلائع الجيش قد واصل تدريباته اليومية الجادة استعداداً للقاء أهلى طرابلس الليبى، وركز عماد النحاس خلال تدريبات الفريق على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدنى للاعبين من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية قبل مباراة الغد.