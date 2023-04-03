شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3/4/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 3/4/2023 ، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها الزمالك يعلن قائمة مباراة المصري.. استمرار غياب فتوح وسامسون، والإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ24 و25 و26 للدوري.. ودور الثمانية من كأس الرابطة، واستئناف المصرى على عقوبة العيونى، وقرار وزارة الرياضة على اختناق الاطفال فى الترسانة.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين
الإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ24 و25 و26 للدوري.. ودور الثمانية من كأس الرابطة
أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات مواعيد مباريات الجولة 24 و25 و26،
الأهلي يطمئن على جاهزية متولي.. ومشاركته أمام المحلة قرار كولر
اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمود متولي مدافع الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات بعد اجتياز مراحل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية
منتخب سلاح السيف يحصد فضية الفرق فى بطولة العالم تحت 20 سنة
نجح منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة في حصد فضية منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية 2023 في الفترة من 1 إبريل حتى 9 من نفس الشهر الجاري.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائي وتام مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدورى.
الزمالك يختار المدير الفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم
قرر مجلس إدارة النادي المصري تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة الرياضية مؤخراً، بتغريم المصري 425 ألف دولار لصالح التونسي هيثم العيوني لاعب الفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادي البورسعيدي بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.