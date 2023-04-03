حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3/4/2023

الزمالك يختار المدير الفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم

حصر مسئولو نادي الزمالك اختيار المدير الفني الجديد الذى سيتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى ثلاثة أسماء تم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية التى شكلها المجلس، وعلي رأسها أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو.

قرر مجلس إدارة النادي المصري تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة الرياضية مؤخراً، بتغريم المصري 425 ألف دولار لصالح التونسي هيثم العيوني لاعب الفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادي البورسعيدي بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.

يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الدفع بعلى لطفى حارس مرمى الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة غزل المحلة، لإراحة محمد الشناوى الحارس الأساسى استعداداً لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمحدد لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

تابعت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الساعات الماضية، أزمة اختناق بعض اللاعبين داخل حمام السباحة الأوليمبي بنادى الترسانة، نتيجة زيادة نسبة الكولور، وتم على الفور متابعة حالات اللاعبين وعمل إسعافات أولية لهم وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية والجميع فى حالة جيدة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش مرانه الختامى فى الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة؛ استعدادًا ‏لمباراة أهلى طرابلس الليبى.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع رقم 53 على التوالى، كما حافظ مصطفى عسل على صدارة تصنيف الرجال رغم غيابه عن المشاركة في البطولات.