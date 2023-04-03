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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3/4/2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين 3/4/2023 ، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها الزمالك يعلن قائمة مباراة المصري.. استمرار غياب فتوح وسامسون، والإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ24 و25 و26 للدوري.. ودور الثمانية من كأس الرابطة، واستئناف المصرى على عقوبة العيونى، وقرار وزارة الرياضة على اختناق الاطفال فى الترسانة.

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين

 

 

الإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ24 و25 و26 للدوري.. ودور الثمانية من كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات مواعيد مباريات الجولة 24 و25 و26،

 

الأهلي يطمئن على جاهزية متولي.. ومشاركته أمام المحلة قرار كولر

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمود متولي مدافع الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات بعد اجتياز مراحل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية

 

منتخب سلاح السيف يحصد فضية الفرق فى بطولة العالم تحت 20 سنة

نجح منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة في حصد فضية منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية 2023 في الفترة من 1 إبريل حتى 9 من نفس الشهر الجاري.

وزارة الرياضة تتوصل لاتفاق نهائي مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لإنهاء أزمة الفار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائي وتام مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدورى.

الزمالك يختار المدير الفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم

حصر مسئولو نادي الزمالك اختيار المدير الفني الجديد الذى سيتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى ثلاثة أسماء تم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية التى شكلها المجلس، وعلي رأسها أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو.

 

قرر مجلس إدارة النادي المصري تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة مؤخراً، بتغريم المصري 425 ألف دولار لصالح التونسي هيثم العيوني لاعب الفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادي البورسعيدي بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.

 

كولر يدرس إراحة الشناوى أمام غزل المحلة بسبب نهائى الكأس

 

يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الدفع بعلى لطفى حارس مرمى الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة غزل المحلة، لإراحة محمد الشناوى الحارس الأساسى استعداداً لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمحدد لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

 

تابعت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الساعات الماضية، أزمة اختناق بعض اللاعبين داخل حمام السباحة الأوليمبي بنادى الترسانة، نتيجة زيادة نسبة الكولور، وتم على الفور متابعة حالات اللاعبين وعمل إسعافات أولية لهم وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية والجميع فى حالة جيدة. 

 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش مرانه الختامى فى الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة؛ استعدادًا ‏لمباراة أهلى طرابلس الليبى.

 

 

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع رقم 53 على التوالى، كما حافظ مصطفى عسل على صدارة تصنيف الرجال رغم غيابه عن المشاركة في البطولات.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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