شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى وحرس الحدود قبل مواجهتهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنبي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد حرس الحدود. وجاء تشكيل حرس الحدود الرسمي لمواجهة إنبي: حراسة المرمى: أحمد السعدني خط الدفاع: أحمد أيمن – إبراهيم القاضي – إسلام عبد اللاه – أحمد شديد قناوي خط الوسط: أحمد فيلكس – مصطفى زيكو – مصطفى جمال خط الهجوم: عمر بسام – فلانتين أودو – حامد الجابري

فيما أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود. وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا – مروان داوود

خط الوسط: أحمد يوسف – مصطفى شكشك – ناصر مودي – عماد ميهوب

خط الهجوم: رفيق كابو – كريم الطيب

ويأتي فريق حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بعد تعادله الأخير أمام نظيره سيراميكا كليوباترا سلبيًا بدون أهداف.

فيما يحتل فريق إنبي في المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.