شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك فى أسوان حول لحاق إيفونا بمواجهة سموحة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المهاجم الجابونى ماليك إيفونا لاعب نادي أسوان برنامجه العلاجى بعد الإصابة الأخيرة التى تعرض لها أمام فيوتشر، حيث تحوم الشكوك على قدرة اللاعب على اللحاق بمباراة سموحة غدًا.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لاستغلال المواجهات الثلاث القادمة أمام سموحة وسيراميكا وبيراميدز التى ستقام على إستاد أسوان، لتحقيق الفوز فيها لتأمين البقاء والاستمرار بالدورى الممتاز.



كما يغيب لاعب الوسط رافائيل إياجو عن صفوف فريق أسوان أمام سموحة غدًا في الدوري بسبب الإيقاف بعدما تلقى اللاعب 3 إنذارات، فيما يعود لصفوف الفريق بعد انتهاء مواجهة سموحة مباشرة.



والتقى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة المستشار الشافعى صالح مع الجهاز الفنى واللاعبين، خلال مائدة إفطار شهر رمضان الكريم لتهنئة الفريق بشهر رمضان، والتأكيد على روح الدعم والمساندة التى تجمع الجميع.



يستعيد فريق أسوان خدمات لاعبه عماد فتحي أمام سموحة فى التاسعة والربع مساء غد، الثلاثاء، على ملعبه بعد العودة من الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة فاركو الأخيرة.



ويدخل فريق أسوان هذه المباراة وفى رصيده 26 نقطة بالمركز 12 فى جدول الترتيب، فيما يملك فريق سموحة 27 نقطة فى المركز العاشر.