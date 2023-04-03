موعد قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقام في الثامنة والنصف مساء بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، فعاليات قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بتواجد الأهلي الممثل المصري خلال المنافسات.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي احد فرق الترجي الرياضي التونسي، الرجاء المغربي والوداد المغربي.

وحسمت اندية الترجي، الأهلي، صن داونز، الوداد، سيمبا التنزاتي، الرجاء، شبيبة القبائل و، شباب بلوزداد وصن داونز الجنوب أفريقي تأهلهم إلى ربع نهائي البطولة.

الفوز على الهلال..

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي المنافسات بعد تحقيقه فوزا عريضا السبت الماضي على الهلال السوداني بثلاثية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وصعد الأحمر عن المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله إلى ربع النهائي متصدرا.

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